28 novembre 2018- 18:26 Pd: dal tesseramento ai gazebo, le regole del congresso dem

Roma, 28 nov. (AdnKronos) - La Direzione Pd ha approvato il regolamento congressuale dem. Date, linee guida, tetto di spesa (200mila euro a candidato), tesseramento, firme per presentare la candidatura. Un impianto che, sostanzialmente, ricalca quello delle 'passate edizioni'. CANDIDATURE - Il termine ultimo per la presentazione delle candidature alla segreteria dem è fissato per il 13 dicembre. Per candidarsi servono le firme di almeno 1500 iscritti di 5 regioni diverse appartenenti ad almeno 3 delle 5 circoscrizioni elettorali delle europee. PRIMA FASE: LE RIUNIONI DI CIRCOLO - Le riunioni di circolo si svolgeranno dal 7 al 23 gennaio. Questa è la fase del congresso dem a cui possono accedere soltanto gli iscritti. Qui si votano "le liste dei delegati alla Convenzione provinciale collegate ai candidati alla Segreteria nazionale", come si legge del regolamento. I delegati vengono eletti in modo proporzionale. LA CONVENZIONE NAZIONALE E LA 'SCREMATURA' - Il 2 febbraio si svolgerà la Convenzione nazionale (formata da 1000 delegati eletti nelle Convenzioni provinciali) in cui verranno proclamati i risultati dei congressi di circolo. In base a questi risultati ci sarà una 'scrematura' per accedere alla seconda fase del congresso dem: quella delle primarie. Solo i primi tre andranno ai gazebo.