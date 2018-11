28 novembre 2018- 18:26 Pd: dal tesseramento ai gazebo, le regole del congresso dem (2)

(AdnKronos) - LE PRIMARIE DEL 3 MARZO - Le primarie si svolgeranno il 3 marzo, dalle 8 alle 20. Possono partecipare al voto tutti coloro che "dichiarano di riconoscersi nella proposta politica del Pd, di sostenerlo alle elezioni e accettino di essere registrati nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori". Per votare serve la tessera elettorale e il contributo di 2 euro. Gli iscritti non versano i 2 euro.ASSEMBLEA NAZIONALE IL 17 MARZO - Il 17 marzo ci sarà la proclamazione del segretario in assemblea nazionale. Ma se nessuno dei tre sfidanti avrà raggiunto il 51% dei consensi ai gazebo, ci sarà un ballottaggio in assemblea tra i due candidati più votati. L'assemblea è composta dagli eletti, in modo proporzionale, nelle liste collegate ai candidati alla segreteria nazionale. TESSERAMENTO - I vecchi tesserati potranno confermare l'iscrizione sino al momento del voto nel loro circolo. Per i nuovi c'è una finestra per iscriversi on line da 3 al 21 dicembre.