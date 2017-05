PD: D'ALEMA, RENZI LEADER DEBOLE, M5S FESTEGGIA

2 maggio 2017- 21:39

Roma, 2 mag. (AdnKronos) - "Pd si ritrova con un leader indebolito. Una parte del popolo che lo seguiva è deluso e non lo segue più. Il rischio è che veri vincitori primarie siano 5 stelle che si ritrovano davanti un leader più debole...". Lo dice Massimo D'Alema a Di Martedì che nell'esprimere apprezzamento per le primarie dem come strumento di partecipazione sottolinea come Matteo Renzi abbia perso "un terzo di voti" rispetto alle primarie del 2013.