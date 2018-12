8 dicembre 2018- 16:11 Pd: D'Alessandro, Zingaretti? A pensar male ci si azzecca

Roma, 8 dic. (AdnKronos) - "Non è una questione di fiducia o meno nelle parole di Zingaretti, nè tantomeno volontà di spargere fango. Qua la questione è un’altra: se Zingaretti dice no all’alleanza con i 5 stelle come fa Smeriglio, suo principale sostenitore, a dire l’esatto contrario?". Lo dichiara Camillo D’Alessandro parlamentare del Pd.“Delle due l’una: o il primo non è chiaro col suo sostenitore o il suo sostenitore sa benissimo che il prossimo step dopo il congresso sarà lavorare a una coalizione coi 5 stelle modello regione Lazio. È sempre utile precisare perchè a pensar male si fa peccato ma molto spesso ci si azzecca...", conclude.