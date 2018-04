19 aprile 2018- 16:59 Pd: Damiano, Direzione su governo e dipendenti partito

Roma, 19 apr. (AdnKronos) - "Con la giornata di domani si conclude la fase di esplorazione della Presidente del Senato, Elisabetta Casellati. Com'era facilmente prevedibile i ‘vincitori’ non sono in grado di far decollare il Governo”. Lo dichiara Cesare Damiano del Pd. “Dalla prossima settimana – continua - si apre una nuova fase politica con un nuovo incarico e con nuovi obiettivi. Se, in questa situazione dominata dai veti reciproci del Movimento 5 Stelle e della Lega, il presidente Mattarella avanzasse la proposta di un Governo di ‘responsabilità’, non potremmo sottrarci. La discussione politica entrerà quindi una fase incandescente. Per questo, noi riteniamo che vada tempestivamente convocata la Direzione nazionale del Pd per affrontare l'attuale situazione”.“In quella occasione andrà anche esaminato il problema dei dipendenti dei nostri Gruppi parlamentari e del Pd: tutti gli strumenti per salvaguardare l'occupazione vanno attivati utilizzando le leggi esistenti, a partire dalla possibilità di proseguire la Cassa integrazione, che altrimenti scade ad agosto”, conclude.