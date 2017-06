PD: DAMIANO, PISAPIA INTERLOCUTORE STRATEGICO

11 giugno 2017- 16:05

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - "Pisapia deve diventare un interlocutore strategico per il Pd. È finito il tempo delle alleanze tattiche ed estemporanee: un giorno a destra, un altro a sinistra. Questo Renzi lo deve capire, altrimenti ci schiantiamo contro il muro. La nostra prospettiva dev'essere la ricostruzione di un campo di centrosinistra che metta insieme, senza pregiudiziali, il Pd e le forze alla sua sinistra". Lo scrive Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera sul suo profilo Facebook."La scelta di guardare a sinistra - prosegue - che Renzi pare aver fatto negli ultimi giorni, deve trovare un immediato riscontro nelle politiche del Governo. La prossima legge di Bilancio deve puntare alla crescita dell'occupazione giovanile". "Siamo d'accordo sulla riduzione del cuneo fiscale per gli under 35: purché si tratti di una misura strutturale. Basta con gli incentivi che durano tre anni. L'errore compiuto con il Jobs Act lo stiamo pagando caro. Il Pd faccia, finalmente, scelte di sinistra", conclude.