31 gennaio 2019- 18:30 Pd: Damiano, 'soddisfatti per risultati Zingaretti'

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - "Ieri il presidente della Commissione nazionale per il Congresso del Pd, Gianni Dal Moro, ha reso noti i risultati, per ora ufficiosi, delle votazioni avvenute nei circoli del nostro partito. Siamo stati molto contenti di apprendere che il candidato segretario da noi sostenuto, Nicola Zingaretti, sia risultato largamente in testa, avendo conseguito il 47,95% dei voti validi." Lo afferma Cesare Damiano, leader dei Laburisti Dem. "Siamo soddisfatti di questo risultato -spiega- per due motivi. Primo perché, in tutta evidenza, esso testimonia come tra gli iscritti al Partito democratico stia prevalendo in modo netto una voglia di discontinuità rispetto agli anni di Renzi. Secondo, perché questo risultato premia gli sforzi di tutti e dei Laburisti Dem che, nei circoli territoriali, si sono spesi, con il proprio bagaglio ideale e di consenso, per sostenere la candidatura di Zingaretti e hanno avuto la soddisfazione di constatare come questo sforzo collegiale sia stato decisivo per far sì che lo stesso Zingaretti conseguisse, in cifra assoluta, anche più voti della somma di quelli ottenuti dal secondo e dal terzo classificato".