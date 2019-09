16 settembre 2019- 17:44 Pd: De Cristofaro, 'vicende interne dem non indeboliscano governo'

Roma, 16 set. (AdnKronos) - "Quello che accade in queste ore nel Pd è una vicenda che riguarda principalmente il Partito Democratico, io mi auguro che essendo il governo nato adesso, ci siano comunque elementi che garantiscano stabilità all'esecutivo nella sua azione di governo, e auspico che non ci siano elementi di instabilità che possano produrre appunto scossoni". Lo ha detto Peppe De Cristofaro di Leu che questa mattina ha giurato come sottosegretario al Miur. "Sarebbe davvero strano se un governo formato si ritrovasse subito con una difficoltà di questo genere. Però, ripeto, è un dibattito che riguarda il Pd, lo rispetto naturalmente, e vedremo che succederà. Entrare nel Pd? Non è certo all'ordine del giorno, naturalmente siamo attenti a quello che accadrà, anche perché non ci interessa una sinistra autoreferenziale”.