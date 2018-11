27 novembre 2018- 15:22 Pd: De Maria a Cirinnà, basta pregiudizi e divisioni

Roma, 27 nov. (AdnKronos) - “Lo dico a Monica Cirinnà con il massimo rispetto. E’ proprio questa logica che si utilizza ancora a non funzionare più per il Pd. Se ci sono persone che uniscono le forze per una prospettiva comune questo è un bene. Basta pregiudizi e basta divisioni”. Lo dichiara Andrea De Maria del Pd.