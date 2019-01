16 gennaio 2019- 19:21 Pd: De Maria, 'da Commissione congresso per ora nessun dato'

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - “Leggo di risultati del congresso nazionale del Pd attribuiti alla Commissione nazionale per il congresso. La Commissione nazionale per il congresso non ha prodotto al momento nessun dato. Qualsiasi schema sia stato divulgato in queste ore non può quindi essere correttamente riferito alla Commissione e ad alcun tipo di dato ufficiale”. Lo afferma Andrea De Maria, Rappresentante della Mozione Martina nella Commissione nazionale per il congresso Pd.