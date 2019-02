1 febbraio 2019- 16:57 Pd: De Maria, 'se Boldrini vuole votare a primarie, entri in gruppo dem'

Roma, 1 feb. (AdnKronos) - "Per votare alle primarie del Pd ci sono regole da condividere. Bisogna esserne elettori. Se si appartiene a un altro gruppo parlamentare non si può votare. Se Boldrini chiede di entrare nel gruppo Pd e ci rimane, la accogliamo volentieri”. Lo dichiara Andrea De Maria, rappresentante della mozione Martina nella commissione nazionale per il Congresso.