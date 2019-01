30 gennaio 2019- 19:40 Pd: De Micheli, 'Zingaretti avanti di 12 punti, ottimo risultato'

Roma, 30 gen. (AdnKronos) - "I risultati definitivi delle assemblee di circolo, certificano senza equivoci o ombre, l’ottimo risultato raggiunto dalla mozione Zingaretti. Un risultato uniforme in tutta Italia che ci premia al nord, al centro e al sud". Lo dichiara in una nota Paola De Micheli, coordinatrice del comitato Zingaretti."Siamo andati ben oltre le previsioni fatte all’inizio di questa competizione, quando secondo tutti gli osservatori saremmo arrivati secondi visto che Zingaretti non partecipava da anni alla vita del partito. Invece siamo saldamente primi, distanziando di quasi 12 punti la seconda mozione. E di questo ringrazio tutti gli iscritti e i militanti che hanno animato i circoli in queste settimane”.“Anche sommando i voti di Martina e Giachetti – continua De Micheli - Zingaretti resta primo. Alle primarie tutti potranno partecipare e ricordiamo che in tutte le sfide precedenti chi ha vinto nei circoli poi si è affermato anche nei gazebo. Ora – conclude De Micheli - tutti a votare perché per cambiare il partito il tre marzo dovremo essere in tanti a votare per Zingaretti".