1 ottobre 2018- 15:33 Pd: Delrio, candidato a segreteria? Non mi ritengo adatto

Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "Non mi ritengo adatto". Graziano Delrio risponde così a Sky Tg24 quando gli viene chiesto se intende confermare il no all'ipotesi di correre per la segreteria del Pd. "Non tutti possono fare tutto. Ad esempio, Bersani non era adatto a fare il segretario e per questo, anche se siamo amici, ho appoggiato Renzi. Noi emiliani siamo testardi".