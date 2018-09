30 settembre 2018- 15:43 Pd: Delrio, in piazza un'Italia che non è minoritaria

Roma, 30 set. (AdnKronos) - "E' molto importante dimostrare oggi che c'è un'Italia che non è minoritaria, perchè loro hanno il consenso della maggioranza di coloro che esprimono un'opinione, un orientamento politico, ma non hanno il consenso di più della metà del Paese, ma se anche lo avessero c'è un'Italia molto grande che non è d'accordo con quello che sta accadendo, che vuole una politica seria, che dice la verità, che non racconta bugie e quindi sta reagendo, cerca di reagire di fronte alle scelte che vengono fatte, quelle poche che per ora sono state solo annunciate". Lo dice il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, ospite di 'In mezz'ora in più', in collegamento dalla manifestazione del Pd in piazza del Popolo.