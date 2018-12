6 dicembre 2018- 09:20 Pd: Delrio, se Renzi lascia grave frattura sentimentale

Roma, 6 dic. (AdnKronos) - Se Matteo Renzi lasciasse il Pd “certamente sarebbe una grave frattura sentimentale perché è stato un pezzo importante del Pd in questi anni e credo pure della storia di questo Paese". Così Graziano Delrio, capogruppo del Pd alla Camera, ospite di 'Agorà' su Raitre. "Credo - aggiunge - che non si possa cancellare ciò che Renzi ha fatto, ma certamente la sua uscita non sarebbe indolore per noi”.