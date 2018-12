7 dicembre 2018- 18:46 Pd: Delrio, unità come condizione per superare difficoltà

Roma, 7 dic. (AdnKronos) - "La sfida per noi Democratici è ricostruire la fiducia che abbiamo perduto, prestando sempre maggiore attenzione alla voce dei meno garantiti, della parte più debole delle nostre comunità. Dobbiamo immaginare una fase nuova a partire dalla domanda di giustizia, di umanizzazione, di pace, di qualità che, presente e anzi prevalente nella nostra società, rimane però latente e senza parola". Lo scrive Graziano Delrio in un editoriale su Democratica. "Di questo dobbiamo occuparci oggi" e "il senso del nostro congresso è tutto qui", osserva Delrio. "C’è dunque un grande lavoro da fare e credo che abbiamo cominciato a farlo nei mesi alle nostre spalle. Dobbiamo puntare su questo, dobbiamo affinare l’anima ed il patrimonio ideale dei Democratici, riscoprire la connessione con la parte più debole della società perché, alla fine, è questo il senso della politica per chi come noi ha scelto di stare da questa parte del campo". "E nel farlo, naturalmente, dobbiamo essere aperti al colloquio, al dialogo con tutte quelle esperienze civiche, i movimenti e le espressioni della società che condividono le nostre stesse preoccupazioni e i nostri propositi. Sono sicuro che se sarà questa la rotta e se cammineremo preservando come un bene prezioso la nostra unità, se mai consentiremo che si appanni la consapevolezza della nostra responsabilità verso il Paese, le difficoltà non spariranno come d’incanto ma avremo la forza e la generosità per superarle".