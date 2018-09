17 settembre 2018- 19:24 Pd: Di Giorgi, basta esternazioni e lotte interne

Roma, 17 set. (AdnKronos) - "Le esternazioni di questo o quell'esponente del mio partito in merito a scioglimento, rifondazione e chi più ne ha più ne metta, stanno creando grande scompiglio tra la nostra gente”. Lo scrive su Facebook la deputata del Partito democratico Rosa Maria Di Giorgi.“Qualcuno – continua - invita a cena, qualcun altro è alla ricerca di un candidato. Sono molto preoccupata di tutto questo. Credo che si debba fare uno sforzo, tutti insieme, per parlare al nostro popolo, cercando di recuperare il consenso. La stagione delle Feste dell'Unità ha rinsaldato relazioni e la nostra discussione in quei palchi è stata di fatto già congressuale. Abbiamo approfondito le cause della sconfitta, ci siamo fatti carico dei nostri errori, ma abbiamo rilanciato con fiducia e voglia di riscatto. Non buttiamo via tutto questo. Dobbiamo continuare con il nostro congresso. In un momento di tale difficoltà, avremmo dovuto unire le forze e provare a credere ancora, noi per primi, nel Partito democratico. Sento troppi che non c'erano quando decidemmo di fondarlo, indicarci la via ostentando certezze. Innanzitutto dobbiamo ritrovare e portare di nuovo con noi coloro che ci hanno abbandonato. Ma per questo servono umiltà e senso di responsabilità”.“Il Governo giallo verde sta vivendo le sue contraddizioni, sta dilapidando un patrimonio di politiche e risorse messe a disposizione dai nostri governi. Dobbiamo essere pronti a fare opposizione, ma con la credibilità di un partito, non con spezzoni confliggenti fra loro nella guerra dichiarata fra dirigenti che fanno fatica a parlarsi (e che forse non ne hanno più né la voglia né la capacità)", conclude.