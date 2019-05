18 maggio 2019- 17:42 Pd: Di Maio, 'Renzi mi critica? che coraggio...'

Roma, 18 mag. (AdnKronos) - "Io non so con quale coraggio Renzi parli ancora in questo Paese. Ne ha diritto ma non so con quale coraggio. Se alle europee non si vota M5S in automatico si dà un voto a Renzi e Berlusconi che abbiamo mandato all'opposizione lo scorso anno". Lo dice Luigi Di Maio in diretta Fb da Carpi.