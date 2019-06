18 giugno 2019- 16:44 Pd: Direzione approva Conferenza donne, Scalfarotto si astiene (2)

(AdnKronos) - "Mi sono astenuto perchè non credo sia attuale dividersi ancora tra uomini e donne e lo avevo detto nel mio intervento in Direzione". Ivan Scalfarotto spiega così all'Adnkronos il perché della sua astensione sulle regole per la conferenza della donne. "Zingaretti ha detto che non disdegna la vocazione maggioritaria. Ma la vocazione maggioritaria la fai se parli a tutti non se fai il giro della fabbriche. Intanto perché gli operai sono solo un pezzo del Paese e poi perché gli operai non sono solo operai, ciascuno di noi è tante cose. Per questo -sottolinea Scalfarotto- non credo abbia ancora un senso fare una conferenza delle donne, organismo peraltro pletorico. Nel mio intervento l'ho detto: non mi fate la conferenza dei gay e delle lesbiche...".