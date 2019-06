12 giugno 2019- 19:38 Pd: Direzione (con dibattito) convocata il 18 giugno

Roma, 12 giu. (AdnKronos) - E' stata convocata, a quanto apprende l'Adnkronos, per martedì 18 giugno la Direzione del Pd che dovrà fare il punto sulla tornata elettorale e le prossime mosse da mettere in campo. Nell'ultima riunione dem, che si è svolta quando c'erano ancora i ballottaggi da fare, si era convenuto di posticipare il dibattito a dopo le amministrative. Insomma, sarà il momento in cui, finita la 'tregua elettorale', le varie anime dem si confronteranno. Un primo assaggio sulle posizioni in campo, però, ci sarà già nel fine settimana quando si riuniranno ad Assisi i 'turborenziani' di Roberto Giachetti. "Avevamo chiesto il rinvio della discussione in Direzione proprio per non danneggiare in alcun modo il Pd. Ma ora è il momento di discutere", spiegava ieri Luciano Nobili. Sul tavolo c'è anche il completamento della segreteria a cui sta lavorando Nicola Zingaretti. Nei prossimi giorni dovrebbe esserci l'annuncio. Con ogni probabilità, comunque, prima della Direzione del 18. A quanto viene riferito, non dovrebbero essere coinvolte nell'organismo le minoranze da Giachetti all'area Lotti-Guerini, nè quella fa capo a Maurizio Martina, almeno a quanto si spiegava oggi a Montecitorio.