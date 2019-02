3 febbraio 2019- 12:45 **Pd: documento eurodeputati a candidati, 'sia manifesto comune per europee'**

Roma, 3 feb. (AdnKronos) - Gli eurodeputati Pd hanno presentato, alla convenzione nazionale in corso a Roma, un documento per i candidati alla segreteria dem. Un documento che "vorremmo diventasse una piattaforma comune", ha detto la capogruppo a Strasburgo Patrizia Toia, e sia portato in giro durante la campagna per le primarie del 3 marzo "per iniziare da subito anche la campagna elettorale per le europee" del 26 maggio. "Oggi -ha spigato Toia alla convenzione dem- presentiamo un documento che parla di riscossa europea che per primi dobbiamo fare noi alzando bandiera europea il 21 marzo. E' un documento a cui abbiamo lavorato tutti noi eurodeputati" senza distinzione di mozioni congressuali tra Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti."Vorremo che voi, cari candidati, portaste questo documento in mezzo alle persone come un inizio di campagna elettorale per le europee". Un manifesto Pd in concorrenza con quello di Carlo Calenda? Toia ha puntualizzato: "Quella di Calenda è un'iniziativa importante che ha ricevuto tante adesioni e noi guardiamo con interesse a tutti i contributi".