16 febbraio 2019- 17:44 Pd: domani a Bologna iniziativa Martina 'Green day-Agenda 2030'

Roma, 16 feb. (AdnKronos) - Domani a Bologna, dalle 10 alle 17 presso il centro congressi Fico Eataly World, si svolgerà l’iniziativa “Green day-Agenda 2030, sostenibilità, economia, società”, promossa dalla mozione congressuale 'fiancoafianco' che sostiene Martina segretario. Sarà una giornata di confronto e discussione -si legge in una nota- incentrata sui temi ambientali e sugli obiettivi di ‘Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile’. All’appuntamento prenderanno parte sindaci, amministratori, esponenti del mondo accademico e della ricerca, rappresentanti delle associazioni di categoria e del no profit, parlamentari italiani ed europei. Interverranno, tra gli altri, Matteo Richetti, Paolo De Castro, l’economista Leonardo Becchetti, Maria Letizia Gardoni di Coldiretti, il geologo ed ecologista Nicola Dall’Olio, il climatologo Sergio Castellari, il professor Vincenzo Balzani dell’università di Bologna. Alle ore 16 concluderà i lavori il candidato alla segreteria nazionale del Partito democratico Maurizio Martina.