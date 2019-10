26 ottobre 2019- 15:11 Pd: domani assemblea sindaci con ministri e Zingaretti (2)

(Adnkronos) - Ed ancora: "Investire sulla ricchezza culturale e turistica del Paese" con il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini e la capogruppo in Commissione Cultura alla Camera, Flavia Piccoli Nardelli; "Per un nuovo protagonismo degli Enti Locali" con il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, il sottosegretario all’Economia, Antonio Misiani e il capogruppo in Commissione Bilancio alla Camera, Fabio Melilli; "Investire sulla rinascita del mezzogiorno per far ripartire l’Italia" con il ministro per il Sud, Peppe Provenzano, la sottosegretaria al Lavoro, Francesca Puglisi e il vicepresidente della Commissione Attività Produttive della Camera, Gianluca Benamati; "Politiche per la Sicurezza" con il sottosegretario all'Interno, Achille Variati e il viceministro, Matteo Mauri.Alle ore 14.30 prenderà il via il dibattito con gli interventi, tra gli altri, di Dario Nardella, sindaco di Firenze, Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente ANCI, Michele De Pascale, sindaco di Ravenna e presidente UPI, Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e presidente ALI e Marco Bussone, presidente UNCEM. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, interverrà all’Assemblea con un video messaggio. A concludere l’Assemblea, alle ore 17, sarà il segretario nazionale del Partito democratico, Nicola Zingaretti.