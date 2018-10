16 ottobre 2018- 15:31 Pd: domani confronto su futuro sostenibile e Agenda 2030 con Delrio

Roma, 16 ott. (AdnKronos) - "Domani, mercoledì 17 ottobre, si terrà a Roma la terza piazza tematica, dopo quelle di Palermo e Torino, in vista del Forum per l’Italia di fine mese a Milano". Si legge in una nota del Pd. La piazza di domani, si aggiunge, dal titolo ‘Insieme per un futuro sostenibile – agenda 2030 per trasformare l’Italia’, si terrà a partire dalle ore 15, presso la sede del Partito Democratico (Via Sant’Andrea delle Fratte, 16) e sarà coordinata da Stella Bianchi, responsabile Agenda 2030 e sostenibilità, Andrea Martella, responsabile Infrastrutture e Trasporti, della Segreteria nazionale del Pd. Interverrà il presidente dei deputati del Pd, Graziano Delrio."Ai lavori prenderanno parte, tra gli altri, Enrico Giovannini, portavoce dell’alleanza per lo sviluppo sostenibile, Virginio Merola, sindaco di Bologna, Federico Testa, presidente Enea, Edo Ronchi, presidente Fondazione sviluppo sostenibile, parlamentari del Partito democratico, esponenti delle associazioni, dei mondi dell’ambientalismo, del sociale, delle imprese e delle professioni. L’appuntamento di Roma è il terzo di una serie di confronti promossi dal Pd su quattro temi cruciali: Europa, lotta alle diseguaglianze, sviluppo sostenibile e nuova cittadinanza", si conclude.