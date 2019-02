16 febbraio 2019- 18:14 Pd: domani da Annunziata confronto indiretto Giachetti, Martina, Zingaretti

Roma, 16 feb. (AdnKronos) - Confronto indiretto domani tra i candidati alla se greteria del Pd Roberto Giachetti, Maurizio Martina e Nicola Zingaretti. I tre, a partire dalle 14,30, saranno infatti ospiti di Lucia Annunziata a 'In mezz'ora in più' su Raitre. Si tratterà però di tre interviste distinte di venti minuti ciascuna, quindi non ci sarà un confronto faccia a faccia.