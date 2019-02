28 febbraio 2019- 19:02 Pd: domani Martina chiude campagna a Roma e Milano

Roma, 28 feb. (AdnKronos) - Si svolgeranno a Roma e Milano gli appuntamenti conclusivi della campagna congressuale del candidato alla segreteria del Partito democratico, Maurizio Martina, in vista delle primarie del 3 marzo. Domani Martina sarà a Roma per l’iniziativa “Una nuova generazione per cambiare l’Europa” (Ore 11.30 presso Palazzo Baldassini in via delle Coppelle 35) e a Milano alle ore 20.30 per l’iniziativa “Milano fianco a fianco per l’alternativa” (Camera del Lavoro, corso di Porta Vittoria 43). Lo si legge in una nota.