Pd: domani parte congresso, verso ticket Minniti-Bellanova

Roma, 16 nov. (AdnKronos) - Domani con l'assemblea dell'Ergife si aprirà ufficialmente il congresso Pd. Ci saranno i candidati già in campo e quelli che ancora non hanno sciolto la riserva, come Marco Minniti e Maurizio Martina che domani, da segretario uscente, chiuderà la fase aperta dopo le dimissioni da Matteo Renzi dopo la sconfitta del 4 marzo. Interverrà anche Frans Timmermans, candidato della famiglia dei Socialisti e Democratici alla presidenza della Commissione europea alle prossime elezioni del maggio 2019, la prima prova (oltre le amministrative) che dovrà affrontare il nuovo segretario. Gli interventi e quindi il dibattito. E non è escluso che il tema dei tempi del congresso possa essere uno degli argomenti di discussione. C'è chi vorrebbe accelerare. Ma l'orientamento sembra quello di confermare l'ipotesi di primarie tra fine febbraio e primi di marzo. Di questa idea è anche Nicola Zingaretti, il candidato 'forte' al momento in campo. Ma anche l'area renziana è di questo avviso. "La data preferibile sarebbe quella dell'ultima domenica di febbraio". Anche perchè non è scontato che dai gazebo esca un vincitore e nel caso nessuno superi il 50 per cento, dovrà essere convocata l'assemblea e lì eleggere il segretario. Un'ipotesi che Zingaretti respinge: "Il congresso si fa per scegliere il segretario, io sono fiducioso e mi batterò perchè sia cosi. Sono ottimista". Intanto, domenica, Minniti dovrebbe ufficialmente candidarsi e dovrebbe annunciare, secondo quanto viene riferito, il ticket con la 'renzianissima' Teresa Bellanova che ha infiammato sia Salsomaggiore che l'ultima Leopolda: "A quelli che dicono che dobbiamo chiedere scusa rispondo: di cosa?" disse Bellanova a Firenze facendo scattare la standing ovation in sala. Un modo per tenere unita l'area, insomma, vista la freddezza da parte di alcuni esponenti dem molto vicini a Renzi, sul nome di Minniti. E una garanzia per la componente.