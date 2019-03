16 marzo 2019- 18:25 Pd: domani parte era Zingaretti, prima sfida superare M5S/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Visto il confronto ancora aperto, è difficile al momento dire quali saranno i vicepresidenti dell'assemblea (incarichi che di norma vanno alla minoranza). In pole per ora ci sono Simona Malpezzi e Anna Ascani. Qualche certezza in più invece c'è sul nuovo presidente dem: sarà Paolo Gentiloni. E se qualcuno nella minoranza aveva dubbi sul votare l'ex-premier ci ha pensato Matteo Renzi a chiudere la faccenda. L'ex-segretario mentre affida a Ettore Rosato l'incarico di strutturare i suoi Comitati civici, continua a ostentare fair play nei confronti di Zingaretti. "Non lo ostacolerò con il fuoco amico", ha ripetuto anche oggi Renzi.Il tesoriere sarà invece Luigi Zanda che ha già iniziato a muoversi nel suo nuovo ruolo, rilanciando la sua proposta (depositata a luglio dello scorso anno) per ripristinare il finanziamento pubblico ai partiti, in una forma riveduta e corretta.