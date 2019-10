24 ottobre 2019- 16:13 Pd: domani Zingaretti in Umbria

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, sarà domani, venerdì 25 ottobre, in Umbria per iniziative elettorali a sostegno del candidato alla presidenza della regione Vincenzo Bianconi. Dopo l'incontro previsto alle ore 11 a Narni con il premier Giuseppe Conte e i ministri Luigi Di Maio e Roberto Speranza, alle ore 18.30 il segretario dem sarà a Spoleto in piazza della Libertà. Mentre alle ore 21 Zingaretti parteciperà ad una iniziativa a Terni alle ore 21 a piazza Tacito. Lo rende noto l’ufficio stampa Pd.