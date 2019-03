1 marzo 2019- 17:44 Pd: domenica 7000 seggi e 35mila volontari per primarie

Roma, 1 mar. (AdnKronos) - Domenica 3 marzo si svolgeranno le primarie nazionali del Partito Democratico per eleggere il Segretario e i 1000 componenti dell’Assemblea nazionale. Per scegliere chi sarà il nuovo Segretario dem tra Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti, i cittadini avranno a disposizione oltre 7000 seggi allestiti fra Italia ed estero, di cui 150 in tutti i continenti, che rimarranno aperti dalle 8 alle 20". Si legge in una nota del Pd. "Anche quest’anno sono stati previsti seggi speciali negli ospedali, case di cura, case di riposo. Per trovare il proprio seggio e per altre informazioni sulle primarie è possibile consultare il sito dedicato https://www.pdprimarie2019.it. L’impegno e la disponibilità di oltre 35.000 tra volontari, iscritti e militanti, rendono possibile l’apertura dei seggi, le attività logistiche e la partecipazione al voto. Possono votare tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto 16 anni e quelli dell’Unione Europea e di altri Paesi residenti in Italia. Per votare occorre portare con sé la tessera elettorale e un documento di identità. Chi non è iscritto al Partito Democratico dovrà lasciare un contributo di almeno 2 euro".“La macchina organizzativa sta dimostrando una tenuta straordinaria”, dichiara Gianni Dal Moro, presidente della Commissione Congresso del PD. “Un grazie a nome di tutto il Partito Democratico a quanti hanno deciso di impegnarsi e che in queste ore stanno completando tutte le procedure e gli adempimenti congressuali per consentire che domenica sia una grande giornata di partecipazione e di democrazia”, conclude.