25 ottobre 2019- 18:19 Pd: domenica assemblea amministratori con ministri Pd e Zingaretti

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Il Pd chiama a raccolta gli amministratori, domenica 27 ottobre all’Auditorium Antonianum (Viale Manzoni, 1 – Roma): ‘Storie Comuni’, questo è il titolo dell’Assemblea nazionale dei sindaci che vedrà anche la partecipazione di dirigenti, parlamentari, ministri e sottosegretari del Partito democratico, perché il governo sta sui territori, dialoga e si confronta con chi, quei territori, ha la responsabilità e l’onore di amministrare e rappresentare". Si legge in una nota."I lavori dell’Assemblea avranno inizio alle ore 11 con i saluti di Sabrina Alfonsi, presidente del I municipio a Roma e Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto, cui seguirà l’intervento di Giorgio Gori, sindaco di Bergamo. La giornata proseguirà con 5 workshop tematici presieduti da ministri e sottosegretari di governo: ‘Una nuova stagione per le infrastrutture e la sostenibilità' con la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, il sottosegretario all’Ambiente, Roberto Morassut, il capogruppo in Commissione Trasporti della Camera, Davide Gariglio, il capogruppo in Commissione Ambiente del Senato, Andrea Ferrazzi".