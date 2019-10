25 ottobre 2019- 18:19 Pd: domenica assemblea amministratori con ministri Pd e Zingaretti (2)

(Adnkronos) - E poi: "'Investire sulla ricchezza culturale e turistica del Paese' con il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini e la capogruppo in Commissione Cultura alla Camera, Flavia Piccoli Nardelli". Ed ancora: "'Per un nuovo protagonismo degli Enti Locali' con il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, il Sottosegretario all’Economia, Antonio Misiani e il capogruppo in Commissione Bilancio alla Camera, Fabio Melilli. 'Investire sulla rinascita del mezzogiorno per far ripartire l’Italia' con il ministro per il Sud, Peppe Provenzano, la sottosegretaria al Lavoro, Francesca Puglisi e il vicepresidente della Commissione Attività Produttive della Camera, Gianluca Benamati". E infine: "'Politiche per la Sicurezza' con il sottosegretario agli Interni, Achille Variati e il sottosegretario agli Interni Matteo Mauri".Alle 14.30, si legge nella nota Pd, "prenderà il via il dibattito con l’intervento del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e, tra gli altri, Dario Nardella, sindaco di Firenze, Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente ANCI, Michele De Pascale, sindaco di Ravenna e presidente UPI, Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e presidente ALI e Marco Bussone, presidente UNCEM. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, interverrà all’Assemblea con un video messaggio. A concludere l’Assemblea sarà il segretario nazionale del Partito democratico, Nicola Zingaretti".