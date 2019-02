1 febbraio 2019- 11:52 Pd: domenica Convenzione nazionale all'Ergife

Roma, 1 feb. (AdnKronos) - "Domenica 3 febbraio, con inizio alle ore 10.30, si svolgeranno presso l’Hotel Ergife i lavori della Convenzione nazionale del Partito Democratico. La convenzione nazionale conclude la prima fase del Congresso Nazionale del Partito Democratico, con la selezione dei primi tre candidati che si cimenteranno al voto delle primarie previste per il 3 marzo 2019". Si legge in una nota del Pd. "La giornata sarà aperta dalla relazione del Presidente Nazionale della Commissione Congresso Gianni Dal Moro. Seguiranno gli interventi dei capigruppo Pd alla Camera Graziano Delrio, al Senato Andrea Marcucci e all'europarlamento Patrizia Toia. I lavori dell'assemblea proseguiranno poi con una tavola rotonda tra Frans Timmermans, candidato dei Socialisti europei alla presidenza della Commissione Europea, ed Enrico Giovannini fondatore e portavoce ASviS Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, moderata dalla giornalista Angela Mauro. Seguiranno gli interventi dei candidati ammessi alle primarie e il dibattito generale".