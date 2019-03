13 marzo 2019- 19:29 Pd: domenica in assemblea si eleggerà anche Direzione, nuovi equilibri dem (2)

(AdnKronos) - I fronti aperti, del resto, sono diversi. Ieri si è definito quello delle europee: il tramonto del listone, dopo il no di +Europa, ha delimitato il campo da gioco in vista del 26 maggio. Ci sarà una lista Pd "dal marchio europeista" e "il più larga possibile". Con Carlo Calenda? Il confronto è ancora in divenire. "Tanti sottoscrittori di chiedono, dopo il no di Più Europa 'che si fa'. Si verifica se il Pd vuole davvero fare una lista innovativa e di qualità con 'Siamo Europei' Se è così lavoreremo insieme, altrimenti no. Come abbiamo sempre detto", scrive Calenda sui social mentre in un'intervista Panorama riferisce di aver ricevuto l'offerta, da Zingaretti, di fare il capolista alle europee nella circoscrizione Centro. E poi in serata lasciando un convegno vicino alla Camera, interpellato aggiunge: "Ho bisogno di buona fortuna dopo quello che è accaduto ieri e anche oggi...".Nel campo del centrosinistra, quindi, dovrebbero esserci tre liste: il Pd 'aperto' di Zingaretti (forse con 'SiamoEuropei' di Calenda), Più Europa e la lista Italia in Comune-Verdi. Nel versante più di sinistra,Sinistra Italiana si sta organizzando, mentre resterebbero fuori dai giochi i fuoriusciti dem di Mdp.