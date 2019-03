13 marzo 2019- 19:29 Pd: domenica in assemblea si eleggerà anche Direzione, nuovi equilibri dem (3)

(AdnKronos) - Oggi via Fb il governatore della Toscana, Enrico Rossi, scrive: "La sinistra fuori dal Pd che rispetta il percorso dei compagni che daranno vita ad una lista con Rifondazione ma che non si riconosce in esso, sbaglierebbe a fare una quarta lista con il rischio di non superare la soglia del 4 percento e di disperdere i voti. Perciò il confronto con il Pd di Zingaretti è necessario". "La sfida è mandare in Europa un'alleanza che prenda più voti del M5S e sia competitiva con la Lega la quale, per i sondaggi, sarà il secondo partito nel parlamento europeo. È l'ispirazione contenuta nel manifesto di Calenda che è stato firmato anche da esponenti di sinistra. L'idea di una lista unitaria, aperta, che metta insieme il Pd, i liberal-democratici e le forze che si ispirano al socialismo e all'ecologismo è ancor più attuale", sostiene Rossi ma sembra non sia affatto nelle intenzioni del nuovo segretario dem una lista alle europee con Mdp. Se ne riparlerà magari in futuro, in vista delle politiche. Intanto oggi Zingaretti ha ricevuto altri attestati dal primo segretario Pd, Walter Veltroni. Lo ha definito "un direttore d'orchestra e non un solista, e questo è ciò di cui la sinistra ha bisogno in questo momento".