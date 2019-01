25 gennaio 2019- 16:51 Pd: domenica Zingaretti a Bologna per 'C'è chi dice noi'

Roma, 25 gen. (AdnKronos) - Sabato 26 e domenica 27 a Bologna, negli spazi dell’Opificio Golinelli (via Paolo Nanni Costa 14), si terrà la kermesse dei giovani di “C’è chi dice Noi” con Nicola Zingaretti in vista delle primarie del Pd del 3 marzo. Si legge in una nota dell'ufficio stampa di Nicola Zingaretti. L’evento, che si apre nel pomeriggio di sabato con i saluti del Sindaco di Bologna, Virginio Merola, si articola con alcune assemblee tematiche e in un talk “Prima le persone” cui interverranno tra gli altri il Presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo. Domenica mattina, dopo alcuni interventi tra i quali quello della Vicepresidente della Regione Emilia Romagna, Elisabetta Gualmini, la giornata di lavori si concluderà con Zingaretti che prenderà la parola alle ore 12.