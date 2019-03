5 marzo 2019- 19:49 Pd: due vice donna per Zingaretti, Zanda tesoriere (2)

(AdnKronos) - Per quanto riguarda le altre nomine, ovvero la nuova segreteria, se ne parlerà "dopo l'assemblea" del 17 marzo, spiega De Micheli. In quella riunione ci sarà la ratifica ufficiale a segretario del Pd. La platea dei delegati, eletti secondo le percentuali delle primarie, dovrebbe essere all'incirca: 660 per Zingaretti, 220 per Martina e 120 per Giachetti. Dopo il 17 è prevista una puntata di Zingaretti in Basilicata, dove si vota il 24 marzo, ed in pista c'è un candidato unitario del centrosinistra. Soluzione per la quale Zingaretti si era speso anche durante la campagna congressuale. Una partita difficile ma che potrebbe riservare sorprese. Da Mdp si fa sapere che un sondaggio, uscito ieri, vedrebbe il centrosinistra sopra di un punto sul centrodestra, con i 5 Stelle terzi. Oltre al lavoro in coalizione nelle regionali, potrebbe esserci un incontro sulle europee con Mdp. Ieri Roberto Speranza ha già detto essere disponibile al dialogo con Zingaretti sulle elezioni del 26 maggio. Intanto oggi il segretario dem ha visto Emma Bonino. "Più Europa vuole partecipare alla consultazione europea con il suo simbolo. Ma confrontarsi e trovare punti di battaglia comune è sempre utile", ha scritto Zingaretti su Fb. E' atteso anche un confronto con Federico Pizzarotti di Italia in Comune.