PD: E.LETTA, GUARDERò CAMPAGNA ELETTORALE E DECIDERò CHI VOTARE

29 maggio 2017- 18:11

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - "Siccome non sono iscritto a nessun partito, guarderò e deciderò chi votare, vedrò la campagna elettorale, guarderò e farò le mie scelte". Lo dice Enrico Letta, ospite di 'Corriere tv', a proposito del voto al Pd alle prossime elezioni. "Il mio cuore sanguina quando vedo un centrosinistra che si sta dividendo, che è diviso, in cui i rancori, le lotte personali -lamenta l'ex premier- rischiano di far tornare di nuovo Berlusconi o addirittura di far vincere Grillo. Penso che ci sia bisogno di ago e filo, che lavorino tutti per trovare le soluzioni. Berlusconi si è messo in una situazione perfetta, grazie anche al voto francese ha rimesso in riga Salvini"."Pd e l'Ulivo hanno sempre avuto unità, apertura, inclusività come parole chiave e il Pd -conclude Letta- non può che essere aperto, inclusivo, credo che questa sia la questione essenziale".