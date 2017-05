PD: EMILIANO, NON ENTRIAMO IN MAGGIORANZA MA NO SFIDUCIA PREVENTIVA

30 maggio 2017- 20:41

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - "Noi non faremo parte della maggioranza che governerà il partito ma non ci sentiamo deresponsabilizzati e vorremmo vivere questa condizione con lo stesso spirito se avessimo vinto primarie". Lo dice Michele Emiliano alla Direzione del Pd. "Accogliamo l'invito a vivere il partito con partecipazione e responsabilità. No a una sfiducia preventiva".