9 gennaio 2019- 18:27 Pd: Emiliano, Renzi come Voldemort, ha fatto danni incalcolabili

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - "L'accordo per un governo col M5S? Avremmo raddoppiato i voti, ci saremmo rilanciati. Ma la gestione orribile del Pd, con l'io del precedente leader, che mi pare si chiamasse Valdermort (personaggio di 'Harry Potter', ndr), ha procurato danni incalcolabili”. Lo ha detto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il governatore pugliese Michele Emiliano. Oggi farebbe ancora quell'accordo? “Non so se ci sono ancora le premesse...”.Lei ha detto che i 5S al governo si sono squagliati come un gelato d'estate. “Si, come un gelato al gusto di puffo, quello blu...” Ora che lo ha visto al governo, crede sia meglio Di Maio oppure Renzi? "Sulle questione per me più rilevanti, come Ilva e Tap, hanno fatto le stesse cose. Quindi non c'è nessuna differenza sulle questioni di merito", ha concluso Emiliano a Rai Radio1.