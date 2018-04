30 aprile 2018- 18:15 Pd: Emiliano, Renzi rispetti partito, sua linea già sconfitta

Roma, 30 apr. (AdnKronos) - "Non si può non essere accanto al Pd, a Maurizio Martina, ai singoli militanti del partito che fanno da sempre il loro dovere dentro una comunità pensante che mai nella sua storia è stata malmenata nella sua regola più importante, quella della collegialità delle decisioni". Lo scrive Michele Emiliano su Facebook. "Nell'impropria intervista televisiva di ieri abbiamo avuto la rivendicazione cocciuta ed infantile di un programma di governo e di una coalizione verdiniana, sconfitti ripetutamente dal referendum del 4 dicembre e dalle elezioni del 4 di marzo. Per ben due volte a distanza di pochi mesi il segretario-premier del Pd si è dovuto dimettere da tutto. Ciononostante insiste nel voler riproporre il suo ruolo di leader formale o di fatto senza prendere atto del giudizio degli elettori", sottolinea.