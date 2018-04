30 aprile 2018- 18:15 Pd: Emiliano, Renzi rispetti partito, sua linea già sconfitta (2)

(AdnKronos) - "Bunkerizzare quel che rimane del Pd -prosegue Emiliano- è triste ed anche inutile, perché non serve neppure difendere ciò che di buono il Pd ed il suo leader sono comunque riusciti a fare nella scorsa legislatura. Aprire una discussione franca col M5S per salvaguardare i nostri punti di vista politici e le nostre conquiste, sia pure negoziandoli col partito di maggioranza relativa partendo dai programmi di quest’ultimo, serve al Pd ed è utile all’Italia"."La Direzione del 3 maggio sarà dunque decisiva e per questo nessuno deve mancare, anche solo per difendere la memoria di un leader che, comunque sia andata a finire, abbiamo tutti rispettato nelle sue prerogative, anche quando non eravamo per nulla d’accordo con le sue azioni politiche"."Chiediamo rispetto delle regole e di tutti gli iscritti. E senso del limite nel ritenere che un io un tempo carismatico possa essere in permanenza l’equivalente di una comunità democratica che decide secondo il proprio statuto", conclude.