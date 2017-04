PD: EMILIANO, SAREMO COSCIENZA CRITICA DEL PARTITO

27 aprile 2017- 16:09

Roma, 27 apr. (AdnKronos) - "Abbiamo sostenuto il precedente segretario nelle primarie del 2013 con entusiasmo e passione, convinti che egli avrebbe contribuito a realizzare i nostri sogni di eguaglianza ed efficienza, partecipazione e rapidità nelle decisioni. Abbiamo, invece, assistito a una trasformazione delle nostre speranze in una delusione senza rimedio". Lo scrive Michele Emiliano in una lettera aperta agli iscritti Pd. "Ci siamo resi conto che il partito democratico si stava disgregando, perduto tra fanatismo di convenienza, silenzi ambigui e proteste sussurrate, e mai manifestate in esplicite proposte alternative. La comunità politica democratica che intendevamo costruire si era trasformata in una oligarchia timorosa di contraddire il capo e di aiutarlo ad evitare errori" che hanno spinto al "non voto o verso il Movimento 5 Stelle milioni di nostri elettori". Proprio per questo, per evitare di perseverare negli errori "continueremo a essere scomodi, critici, insopportabilmente sinceri. Saremo la coscienza critica del Pd dell’Italia e, se dovessimo essere chiamati a governarla, lo faremo a modo nostro, con imparzialità ed efficienza. Senza accettare finanziamenti che limitino la nostra libertà o ci costringano a essere inosservanti delle regole e del rispetto del principio di lealtà. La bella politica è possibile. Noi intendiamo riportarla dentro il nostro partito", conclude.