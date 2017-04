PD: EMILIANO VOTA DOMENICA ALLE 10,30 A CIRCOLO DEM BARI

28 aprile 2017- 15:52

Roma, 28 apr. (AdnKronos) - Michele Emiliano, candidato alla segreteria nazionale del Partito democratico, domenica 30 aprile andrà a votare per le primarie del partito alle ore 10.30, a Bari, presso il seggio allestito nel circolo Pd di via Zara 13-15. Si legge in una nota.Seguirà, poi, lo spoglio elettorale presso l’Hotel Parco dei Principi di Bari, in viale Europa 6 (zona aeroporto Bari-Palese) dove sarà allestita una sala stampa.