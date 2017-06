PD: ESCE 'DEMOCRATICA', NUOVO QUOTIDIANO DIGITALE DEM

30 giugno 2017- 13:26

Roma, 20 giu. (AdnKronos) - "Esce oggi il primo numero di Democratica, il nuovo quotidiano digitale del Partito democratico. Il quotidiano, diretto da Andrea Romano, sarà strumento di intervento nella discussione pubblica e mezzo di informazione e discussione per iscritti, simpatizzanti, amministratori e dirigenti del Pd". Si legge in una nota del Pd. "Si tratta del primo caso in Italia di un quotidiano politico, digitale e multimediale che viene diffuso gratuitamente. Ogni giorno, nel primo pomeriggio, Democratica sarà disponibile sui social, sul sito del partito e di unita.tv e sulla app Bob".