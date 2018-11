17 novembre 2018- 14:25 Pd: eurodeputati ad Assemblea, per Europee non si può aspettare congresso

Roma, 17 nov. (AdnKronos) - "Chiediamo al segretario, al presidente, a tutti i candidati alla segreteria, nonché a tutti i dirigenti del Pd, mettendo da parte le legittime differenze del dibattito congressuale, di condividere insieme a noi un percorso di preparazione programmatica alle elezioni europee che culmini anche in un evento di lancio della campagna, che non può aspettare la fine del nostro congresso". Lo chiedono gli europarlamentari del Pd, in una lettera inviata all'Assemblea del partito che si sta svolgendo a Roma. "A questo percorso, che va sviluppato parallelamente alla fase congressuale, noi europarlamentari Democratici -assicurano- desideriamo contribuire. Siamo pronti a presentare a tutti i candidati alla segreteria un documento con i nostri valori e gli obiettivi per la prossima legislatura europea per arrivare a una condivisione di questi valori e obiettivi da parte di tutta la classe dirigente del Pd". "Questa strada sarebbe anche la dimostrazione concreta di aver recepito quella richiesta di serietà e di unità fatta dalla nostra base in occasione della grande manifestazione di Piazza del Popolo. Le elezioni europee di maggio sono riconosciute da tutti gli osservatori come l'appuntamento elettorale più importante della storia europea. Il Partito democratico -concludono gli eurodeputati- ha la responsabilità di rappresentare l'unica credibile opposizione europeista a questa deriva euroscettica a cui ci sta portando la maggioranza formata da Lega e Movimento 5 Stelle".