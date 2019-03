1 marzo 2019- 11:56 Pd: Faraone, 'cittadini vadano al voto, polemiche non ci interessano'

Palermo, 1 mar. (AdnKronos) - "Faccio un appello a tutti i cittadini di andare al voto. Domenica sarà una festa straordinaria". Così il senatore demi Davide Faraone, segretario regionale del Pd in Sicilia che oggi ha presentato alla stampa i numeri siciliani delle primarie di domenica. "Vi chiedo di partecipare perché sarà una vera prova di democrazia. Tante persone sceglieranno con noi il leader democratico". In Sicilia ci saranno 415 gazebo e 1.500 volontari impegnati. "Si riparte dal fatto che abbiamo riaperto questa sede e l'abbiamo resa più moderna e la possibilità di fare partecipare chi vorrà partecipare al rilancio. Le polemiche non ci interessano". "Qui in Sicilia sicuramente voteranno oltre 50 mila persone, cioè molte più persone dei simpatizzanti del M5S che hanno votato per l'immunità a Salvini...".