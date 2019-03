6 marzo 2019- 13:34 Pd: Faraone, 'scusate il silenzio ma mi devo occupare di mia figlia malata' (2)

(AdnKronos) - "Ma io ho deciso per qualche giorno di fermarmi lo stesso, di non leggere i giornali, di non guardare la tv, di non reagire ad alcuna polemica (anche se la voglia c’è, altroché) e di dedicarmi esclusivamente a mia figlia ed alle sue sofferenze. In tanti lo hanno capito, altri magari potranno considerarmi un uomo “debole”, ma io ho fatto soltanto ciò che ho ritenuto giusto - prosegue Faraone -Sara sta meglio e forse abbiamo anche trovato le cause del suo malessere. Sara non parla, non sa comunicare il dolore, lo devi intuire, comprendere da alcuni suoi comportamenti e poi devi anche riuscire a fare una diagnosi e trovare la cura, leggermente più complesso che con i ragazzi “normali”. Per fortuna Sara ha una famiglia straordinaria che le vuole un bene dell’anima, e dottori e terapisti in gamba che la seguono con dedizione". "Tranquilli che tornerò presto, più carico di prima per continuare il mio impegno politico e sociale, ma ho bisogno di staccare per qualche giorno. Spero possiate comprendere. D’altronde una democrazia funziona anche se permette ai genitori di ragazzi disabili di essere praticata - conclude -Buona giornata a tutti voi e scusate ancora se non ci sono stato e non ho potuto rispondere ai vostri messaggi e alle vostre telefonate. A prestissimo".