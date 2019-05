30 maggio 2019- 19:52 Pd: fase 2 di Zingaretti, rivoluzione nel partito e proposte per Italia/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - E non solo. Il segretario insiste anche sulle opacità. Nel Pd c'è "un arcipelago di luoghi in cui si esercita talvolta in modo disordinato la sovranità. C'è un gruppo dirigente nazionale appesantito dal rischio di un ritorno di un regime correntizio, ci sono realta' territoriali del tutto autonome, feudalizzate, che non rispondono a nessun input della politica". Questo trasmette una "immagine di fragilità" e "noi non c'è lo possiamo permettere perché dobbiamo essere il pilastro del l'alternativa alla destra". Anche perchè il tempo a disposizione potrebbe essere poco. "Credo che avremo abbastanza presto la crisi", perché la Lega vuole capitalizzare "il consenso avuto alle elezioni".Le osservazioni delle minoranze sulle proposte di Zingaretti non ci sono state oggi perché il dibattito è stato rinviato. Ma alcune valutazioni sono state fatte. L'area Lotti-Guerini ha sottolineato il fatto che la campagna elettorale abbia visto il Pd "lottare unito", ma che il turno elettorale ancora non è terminato. Solo dopo i ballottaggi del 9 giugno, per quali è necessario "massimizzare il risultato", si potrà avere "un quadro completo" per fare le tutte "le valutazioni politiche", è il ragionamento dell'area. L'area Martina, poi, ha espresso "apprezzamento per le proposte di Zingaretti di oggi come base di lavoro e discussione".