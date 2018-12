7 dicembre 2018- 21:39 Pd: Fedeli, bene cabina regia Delrio ma con parità genere

Roma, 7 dic. (AdnKronos) - “Basta con uomini soli al comando. Dico sì alla proposta avanzata oggi dal capogruppo alla Camera Graziano Delrio di una ‘cabina di regia’ solo se ne faranno parte anche le deputate e le senatrici delle presidenze dei gruppi Pd alla Camera e al Senato”. Lo afferma la senatrice del Pd Valeria Fedeli. “Una visione parziale non basta. Da soli gli uomini -aggiunge- non possono né governare il partito né portare avanti l’opposizione alle politiche messe in campo finora da questo governo. Solo condividendo alla pari responsabilità, scelte prioritarie di metodo e di merito e obiettivi possiamo infatti costruire una alternativa vera, forte, credibile, autorevole a questa maggioranza. Solo così possiamo essere veramente utili all’Italia e rendere il Partito democratico rappresentativo di donne e uomini che vogliono sconfiggere nel Paese e nelle istituzioni le politiche estremiste e reazionarie del governo pentaleghista”.